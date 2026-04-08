Появился новый удобный способ покупки автомобильных шин для россиян: в чем особенности

М.Видео расширил маркетплейс: теперь онлайн доступно более 7 тысяч шин от ведущих российских и зарубежных брендов для покупки по всей России.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
08.04.2026, 22:22·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Гипермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео» продолжает активно развивать направление автотоваров на своем онлайн-маркетплейсе. После запуска продаж автомобилей, на платформе стало доступно новое предложение — покупка автомобильных шин. Теперь пользователи могут выбрать и заказать более 7 000 различных позиций этого товара, не выходя из дома.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «М.Видео», на текущем этапе покупателям представлены шины всемирно известных и отечественных производителей, таких как Ikon, Kumho, Hankook, Gislaved, Cordiant, Bridgestone, Pirelli, Michelin, Yokohama и КАМА. Летние шины составляют более 3 000 позиций от общего ассортимента категории.

В компании уточнили, что ближайшие месяцы ознаменуются дальнейшим расширением каталога. В планах — довести ассортимент шин до десятков тысяч наименований, предоставив широкий выбор по различным брендам, типам, размерам и ценовым сегментам.

По словам руководителя отдела DIY/Авто/Спорт компании «М.Видео» Андрея Сафронова, направление автотоваров, в том числе шины, обладает устойчивым спросом и высоким потенциалом масштабирования, так как формирует сезонные пики и предусматривает необходимость большого выбора для каждого покупателя.

Стоит напомнить, что расширение ассортимента автотоваров на маркетплейсе началось с запуска продажи автомобилей в декабре прошлого года. Совместный проект с платформой E.car объединил предложения машин с разными типами двигателей — гибридные, бензиновые и дизельные. На старте пользователи могли выбрать почти из 300 автомобилей одиннадцати различных брендов от пяти поставщиков.

С февраля текущего года на сайте стали доступны к покупке также автомобили марок LADA и «Москвич». Сейчас сервис работает в крупнейших городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре, где отмечается максимальный спрос на дистанционные покупки техники и автомобилей.

Автор: Иван Бахарев

