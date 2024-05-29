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Проблемы с запасными частями могут столкнуть Red Bull

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко выразил опасения относительно финансовых последствий столкновения гонщиков Серхио Переса и Кевина Магнуссена на Гран При Монако.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.05.2024, 13:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко выразил опасения относительно финансовых последствий столкновения гонщиков Серхио Переса и Кевина Магнуссена на Гран При Монако. Марко считает, что ущерб, понесенный чемпионской командой, может отразиться на возможностях по доработке машины.

Согласно установленным бюджетным ограничениям, с 2024 годом каждая гоночная команда в Формуле-1 может использовать не более $135 миллионов. В эту сумму включается и расходы на устранение последствий аварий. Поэтому потеря трех миллионов долларов, необходимых на ремонт машины Серхио Переса, становится значительной и серьезной.

Хельмут Марко подчеркнул: «Авария, очевидно, окажет влияние на наше положение. На восстановление машины Переса потребуется три миллиона, и это может привести к ограничениям в финансировании доработок. В случае необходимости принимать дополнительные меры из-за усиливающейся конкуренции со стороны Ferrari и McLaren, мы, безусловно, можем оказаться в затруднительном положении».

Также Хельмут Марко добавил, что у команды могут возникнуть проблемы с запасными частями, если на предстоящем этапе в Канаде кто-то из гонщиков попадет в очередную серьезную аварию: «В случае еще одной аварии, может возникнуть нехватка запасных деталей для обеих гоночных машин».

Источник

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