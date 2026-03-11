Главная Новости Pirelli У Pirelli появились сложности с логистикой
Новости

У Pirelli появились сложности с логистикой

Pirelli столкнулась с логистическими трудностями при доставке шин на Гран При Китая, FIA изменила правила комендантского часа для подготовки шин.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.03.2026, 10:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Компания Pirelli столкнулась с логистическими трудностями при доставке шин на этап Гран При Китая. В результате груз с покрышками прибыл позже запланированного срока.

Из-за возникшей задержки директор гонки FIA Руй Маркеш принял решение внести изменения в правила комендантского часа для команд.

«В связи с логистическими сложностями у поставщика шин, задержкой доставки и необходимостью корректировки рабочего графика в среду, будут приняты определённые меры», — говорится в официальном заявлении директора гонки.

Согласно новым правилам, в среду на этом этапе первый ограниченный период будет сокращён на шесть часов. Это изменение касается шести сотрудников каждой команды, которым будет разрешено приступить к подготовке шин раньше исключительно для выполнения этой задачи.

Источник

Pirelli (123)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация