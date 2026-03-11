У Pirelli появились сложности с логистикой

Компания Pirelli столкнулась с логистическими трудностями при доставке шин на этап Гран При Китая. В результате груз с покрышками прибыл позже запланированного срока.

Из-за возникшей задержки директор гонки FIA Руй Маркеш принял решение внести изменения в правила комендантского часа для команд.

«В связи с логистическими сложностями у поставщика шин, задержкой доставки и необходимостью корректировки рабочего графика в среду, будут приняты определённые меры», — говорится в официальном заявлении директора гонки.

Согласно новым правилам, в среду на этом этапе первый ограниченный период будет сокращён на шесть часов. Это изменение касается шести сотрудников каждой команды, которым будет разрешено приступить к подготовке шин раньше исключительно для выполнения этой задачи.