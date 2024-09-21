Проблема у некоторых «Нив» неожиданная. Виноват не завод

Свежие данные показали, что классическая трехдверная «Нива» всегда отличалась отсутствием современных мультимедийных систем. Но один из дилеров в Петербурге решил исправить этот недостаток, выпустив легендарную LADA Niva Legend с современной мультимедийной системой. Тем не менее, это привело к новому аспекту, который уже привлек внимание «АвтоВАЗа».

Проблема заключается в том, что установка современной мультимедийной системы на переднюю панель привела к увеличению ее размеров. В результате водителю стало затруднительно переключать передачи, так как рычаг основания коробки передач забирается за новую панель.

Фото: Автоновости Дня

Представители «Фонтанки» обратились в пресс-службу «АвтоВАЗа» и узнали, что данное «улучшение» не имеет отношения к официальному производителю автомобилей. На заводе устанавливают стандартную магнитолу в форме плоской «шоколадки», с которой переключение передач не вызывает проблем.

Тем, кто настаивает на установке мультимедийной системы с экраном, дилер предлагает доплатить примерно 30 тысяч рублей. Таким образом, стоимость внедорожника с такой системой и другими дополнениями составит 1,27 миллиона рублей, что на 200 тысяч превышает официальную розничную цену.

Ранее на страницах «Автоновости дня» было рассказано, сколько на самом деле стоит владение классической трехдверной «Нивой», особенно если владелец планирует много путешествовать. Расчеты провели эксперты агентства НАПИ, специализирующегося на маркетинге и аналитике.