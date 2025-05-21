Льюис Хэмилтон получил нового личного спонсора

Льюис Хэмилтон заключил новый контракт с компанией Perplexity, занимающейся разработкой поисковой системы и чат-бота на основе искусственного интеллекта. Появление логотипов Perplexity на шлеме гонщика во время гран-при в Имоле подтвердило начало сотрудничества спортсмена с компанией.

Стоимость нового контракта не разглашается. Однако, СМИ узнали, что изначально Perplexity планировала стать спонсором одной из команд Формулы 1. Тем не менее, в итоге выбор пал на прямое сотрудничество с Хэмилтоном.

Логотип Perplexity, размещенный на верхней части шлема гонщика, хорошо виден с камер, установленных над головой Льюиса. Это позволяет компании привлекать внимание к своему продукту во время трансляции соревнований.