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Льюис Хэмилтон получил нового личного спонсора

Мировой чемпион Формулы 1 подписал контракт с Perplexity: детали спонсорства и о сотрудничестве на уик-энде в Имоле.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.05.2025, 15:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон заключил новый контракт с компанией Perplexity, занимающейся разработкой поисковой системы и чат-бота на основе искусственного интеллекта. Появление логотипов Perplexity на шлеме гонщика во время гран-при в Имоле подтвердило начало сотрудничества спортсмена с компанией.

Стоимость нового контракта не разглашается. Однако, СМИ узнали, что изначально Perplexity планировала стать спонсором одной из команд Формулы 1. Тем не менее, в итоге выбор пал на прямое сотрудничество с Хэмилтоном.

Логотип Perplexity, размещенный на верхней части шлема гонщика, хорошо виден с камер, установленных над головой Льюиса. Это позволяет компании привлекать внимание к своему продукту во время трансляции соревнований.

Источник

Льюис Хэмилтон (145)Ferrari (363)

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