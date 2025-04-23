Дешевле 2 млн рублей появится конкурент для «Ларгуса» в России.

Sollers готовится к запуску производства нового российского коммерческого фургона, разработанного по технологии полного цикла. Кроме того, компания представит его пассажирский вариант.

Предзаказ на среднеразмерный цельнометаллический фургон уже доступен с минимальной ценой 1,99 млн рублей. Покупателям предлагается выбор из двух вариантов исполнения: с полной массой 2600 и 2499 килограммов, что позволит решить различные бизнес-задачи.

Автомобиль оснащен 136-сильным бензиновым турбомотором на 1,5 литра, соответствующим экологическому стандарту Евро-5. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Высота фургона SF1 составляет 1,9 метра, что обеспечивает легкость при въезде в подземные паркинги.

По умолчанию фургон комплектуется подушками безопасности, ABS, светодиодными дневными ходовыми огнями, задними парктрониками, электропакетом, кондиционером, мультимедийной системой с поддержкой USB и MP3, передними сиденьями с подогревом и прочими опциями.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что автопроизводитель "АвтоВАЗ" обвинил китайских коллег в недобросовестной конкуренции.