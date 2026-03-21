Команда Ферстаппена столкнулась с трудностями на Нюрбургринге

Вчера на легендарной трассе Нюрбургринг состоялся тренировочный день, предваряющий ключевые события гоночного уик-энда – субботнюю квалификацию и четырехчасовую гонку NLS2. Однако для экипажа Макса Ферстаппена подготовка прошла не без проблем.

Уже на старте тренировочной сессии команда Winward Racing столкнулась с серьезной технической неисправностью Mercedes AMG GT3 Evo. В ходовой части автомобиля была обнаружена поломка, предположительно связанная с подвеской. После завершения заезда Макс Ферстаппен в течение продолжительного времени обсуждал ситуацию с инженерами Bilstein, известной немецкой компанией-производителем амортизаторов. Затем машину откатили в боксы для проведения дополнительной диагностики.

Приняв решение продолжить подготовку, команда заменила автомобиль на другой Mercedes-AMG GT3. Однако новая машина не только не была окрашена в цвета Red Bull – на ней даже отсутствовал бортовой номер. В течение оставшегося времени тренировки коллектив сосредоточился на настройках техники, но напарник Ферстаппена, Дани Хункаделла, смог проехать лишь несколько кругов.

В результате экипаж под номером 3 провел на трассе минимальное количество времени. Существует высокая вероятность, что такой недостаток подготовки скажется на итогах квалификации, которая стартует в 8:30 по местному времени. Не исключено, что возникшие трудности могут отразиться и на ходе самой гонки, запланированной на полдень.