Новая работа для Кими Райкконена

Вчера праздновал свой 45-й день рождения известный гонщик Кими Райкконен. Однако этот день для него стал не только поводом для веселья, но и серьезной работой. Чемпион мира 2007 года присоединился к компании Roarington в качестве советника. Штаб-квартира этой компании находится в Лихтенштейне.

В официальном пресс-релизе, посвященном этому событию, говорится, что Кими будет делиться своим автоспортивным опытом и страстью к автомобилям с цифровой платформой Roarington.

Roarington специализируется на создании виртуальных моделей исторических автомобилей, включая гоночные и раллийные машины, для современных автомобильных симуляторов. Экспертиза такого профессионала, как Райкконен, будет весьма востребована в этой компании.

Согласно информации, уже имеющейся в распоряжении, Кими принял участие в разработке симуляторов компании и был впечатлен проектом Roarington. Теперь он стал членом международной группы советников компании.

Презентация нового сотрудника прошла в четверг в Музее Mercedes-Benz в Штутгарте. На мероприятии Райкконен управлял легендарным автомобилем Mercedes 300SL Gullwing на виртуальной модели трассы в Спа (Бельгия), где он одержал четыре победы в Формуле 1. После этого он предложил всем желающим испытать свои силы в соревновании. Видимо, с некоторой долей иронии.

Несколько гостей приняли вызов, и один из них, Роб Халлоуэй, выразил свои впечатления в социальных сетях. Он заявил: "За несколько часов я понял разницу между профессиональным гонщиком и обычным человеком, пытающимся справиться с управлением автомобиля. Кими был очень дружелюбен и общителен, встреча с ним доставила мне удовольствие. Я занял второе место, но проиграл сильно".