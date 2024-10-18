Главная Новости Кими Райкконен Новая работа для Кими Райкконена
Новости

Новая работа для Кими Райкконена

Вчера праздновал свой 45-й день рождения известный гонщик Кими Райкконен. Однако этот день для него стал не только поводом для веселья, но и серьезной работой. Чемпион мира 2007 года присоединился к компании Roarington в качестве советника.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.10.2024, 23:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Вчера праздновал свой 45-й день рождения известный гонщик Кими Райкконен. Однако этот день для него стал не только поводом для веселья, но и серьезной работой. Чемпион мира 2007 года присоединился к компании Roarington в качестве советника. Штаб-квартира этой компании находится в Лихтенштейне.

В официальном пресс-релизе, посвященном этому событию, говорится, что Кими будет делиться своим автоспортивным опытом и страстью к автомобилям с цифровой платформой Roarington.

Roarington специализируется на создании виртуальных моделей исторических автомобилей, включая гоночные и раллийные машины, для современных автомобильных симуляторов. Экспертиза такого профессионала, как Райкконен, будет весьма востребована в этой компании.

Согласно информации, уже имеющейся в распоряжении, Кими принял участие в разработке симуляторов компании и был впечатлен проектом Roarington. Теперь он стал членом международной группы советников компании.

Презентация нового сотрудника прошла в четверг в Музее Mercedes-Benz в Штутгарте. На мероприятии Райкконен управлял легендарным автомобилем Mercedes 300SL Gullwing на виртуальной модели трассы в Спа (Бельгия), где он одержал четыре победы в Формуле 1. После этого он предложил всем желающим испытать свои силы в соревновании. Видимо, с некоторой долей иронии.

Несколько гостей приняли вызов, и один из них, Роб Халлоуэй, выразил свои впечатления в социальных сетях. Он заявил: "За несколько часов я понял разницу между профессиональным гонщиком и обычным человеком, пытающимся справиться с управлением автомобиля. Кими был очень дружелюбен и общителен, встреча с ним доставила мне удовольствие. Я занял второе место, но проиграл сильно".

Источник

Кими Райкконен (6)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация