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Honda имеет возможность влиять на выбор гонщиков Aston Martin

Honda станет поставщиком силовых установок для Aston Martin в 2026 году. Койджи Ватанабе заявил о праве голоса в выборе пилотов. Возможно, Цунода ждёт роль в команде.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.04.2025, 13:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В ближайшем сезоне компания Honda представит моторы для гонок Aston Martin. У команды есть контракты с гонщиками Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла на 2026 год, но глава Honda Racing Corporation Койджи Ватанабе отметил, что Honda имеет право влиять на выбор гонщиков.

Койджи Ватанабе сообщил: "У нас будет меньше возможностей для гонщиков. Однако у Honda будет решающее слово в формировании состава пилотов на 2026 год и далее.

Хотя окончательное решение останется за командой – они определят, кто будет гонять. Но ситуация с Aston Martin будет аналогична той, что и у Red Bull, где мы могли высказывать свою точку зрения".

Компания Honda давно поддерживает Юки Цуноду, поэтому возможно, что в будущем японский гонщик окажется в Aston Martin как основным или резервным пилотом.

Источник

Aston Martin (195)

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