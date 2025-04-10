Honda имеет возможность влиять на выбор гонщиков Aston Martin

В ближайшем сезоне компания Honda представит моторы для гонок Aston Martin. У команды есть контракты с гонщиками Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла на 2026 год, но глава Honda Racing Corporation Койджи Ватанабе отметил, что Honda имеет право влиять на выбор гонщиков.

Койджи Ватанабе сообщил: "У нас будет меньше возможностей для гонщиков. Однако у Honda будет решающее слово в формировании состава пилотов на 2026 год и далее.

Хотя окончательное решение останется за командой – они определят, кто будет гонять. Но ситуация с Aston Martin будет аналогична той, что и у Red Bull, где мы могли высказывать свою точку зрения".

Компания Honda давно поддерживает Юки Цуноду, поэтому возможно, что в будущем японский гонщик окажется в Aston Martin как основным или резервным пилотом.