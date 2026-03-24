Ferrari задала FIA вопросы относительно крыла Mercedes

Ferrari подала запрос FIA по поводу двухфазного переднего антикрыла Mercedes после Гран При Китая, что может повлиять на развитие технологий в Формуле-1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.03.2026, 19:41·1 мин
Фото: F1news.ru

Команда Ferrari официально обратилась в Международную автомобильную федерацию (FIA) с запросом относительно переднего антикрыла Mercedes, который продемонстрировал необычную работу во время Гран При Китая.

Итальянский коллектив заинтересовался тем, что заслонки антикрыла Mercedes переходят из открытого положения в закрытое во время торможения не плавно, как это предусмотрено техническим регламентом, а, по их наблюдениям, в два отчетливых этапа.

В Ferrari подчеркивают, что подобное поведение аэродинамического элемента может давать преимущество на трассе. Теперь судьба конструкции находится в руках технических специалистов FIA. Если федерация сочтет механизм легальным, другие команды могут оперативно внедрить аналогичное решение на своих болидах.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
