Ferrari задала FIA вопросы относительно крыла Mercedes

Команда Ferrari официально обратилась в Международную автомобильную федерацию (FIA) с запросом относительно переднего антикрыла Mercedes, который продемонстрировал необычную работу во время Гран При Китая.

Итальянский коллектив заинтересовался тем, что заслонки антикрыла Mercedes переходят из открытого положения в закрытое во время торможения не плавно, как это предусмотрено техническим регламентом, а, по их наблюдениям, в два отчетливых этапа.

В Ferrari подчеркивают, что подобное поведение аэродинамического элемента может давать преимущество на трассе. Теперь судьба конструкции находится в руках технических специалистов FIA. Если федерация сочтет механизм легальным, другие команды могут оперативно внедрить аналогичное решение на своих болидах.