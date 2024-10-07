Надежность автомобилей Volkswagen: больше всего шансов проехать 1 млн километров

Исследователи отмечают, что понятие "двигатель-миллионник" не имеет жесткого определения и может вызывать разные трактовки. Однако, однозначно стоит отметить, что не каждый двигатель способен преодолеть рубеж в миллион километров. Многое зависит от регулярного обслуживания и количества произведенных ремонтов в течение эксплуатации.

Считается, что шансы на достижение магической отметки миллиона километров увеличиваются, если автомобиль эксплуатируется на трассах, а не постоянно стоит в пробках города. Такой режим использования способствует быстрому преодолению расстояния с минимальным количеством часов простоя.

Для заслуживания звания "миллионника" двигатель должен быть способен пройти указанное расстояние без капитального ремонта, при этом сохранив свою первозданную конструкцию блока цилиндров. Регулярное обслуживание и замена отдельных деталей не считаются капитальным ремонтом и оказывают положительное влияние на долговечность мотора.

Одним из самых известных двигателей-миллионников, чаще всего упоминаемым в списках, является 4-цилиндровый турбодизель Volkswagen 1.9 TDI PD. Этот агрегат был представлен в 1996 году и производился до 2010 года. Выделяют два поколения — EA180 и EA188 с различной системой питания.

Указанный двигатель с 1990-х годов устанавливался на различные модели от Volkswagen, Audi, Skoda, Seat и даже Ford Galaxy. Среди моделей, которые оснащались этим турбодизелем, можно назвать Golf, Jetta, Bora, Polo, Passat, New Beetle, Caddy, Touran, Sharan и другие.

Многие из перечисленных автомобилей были оснащены 1.9 TDI PD. Но сегодня сложно сказать, сколько бы продлилось использование надежных моторов TDI, если бы не "дизельгейт" — скандал вокруг выбросов, который повлиял на решения большинства автопроизводителей в Европе.