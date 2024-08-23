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Дилеры в России начали продажи шестого поколения пикапа Mitsubishi L200.

По информации российских автодилеров, на сегодняшний день можно приобрести пикап Mitsubishi L200 от 5,85 млн рублей. Иногда продавцы готовы предоставить скидку в 100 тысяч, что снизит стоимость машины до 5,75 млн рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.08.2024, 12:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По информации российских автодилеров, на сегодняшний день можно приобрести пикап Mitsubishi L200 от 5,85 млн рублей. Иногда продавцы готовы предоставить скидку в 100 тысяч, что снизит стоимость машины до 5,75 млн рублей.

Автомобиль оснащен 2,4-литровым 184-сильным турбодизелем, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Этот пикап после обновления поколения стал еще более пригодным для бездорожья, успешно преодолевая скользкие поверхности, грязные трассы и крутые подъемы. Кроме того, новая модель L200 стала более просторной для пассажиров, а грузовой отсек увеличился.

Несмотря на увеличение габаритов, вес пикапа незначительно вырос за счет использования легких материалов в конструкции. Кроме того, жесткость кузова L200 шестого поколения увеличили на 60 процентов.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Также появилась информация о том, что новые модели Mitsubishi Lancer Sportback и Montero будут представлены в виде электрокаров.

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