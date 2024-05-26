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Странные особенности борткомпьютера кроссовера Haval M6 вызвали интерес экспертов

Бортовой компьютер автомобиля Haval M6 имеет одну неприятную особенность: он показывает данные о расходе топлива меньше, чем фактический расход, подсчитанный по чекам с заправочных станций.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.05.2024, 07:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Бортовой компьютер автомобиля Haval M6 имеет одну неприятную особенность: он показывает данные о расходе топлива меньше, чем фактический расход, подсчитанный по чекам с заправочных станций. Разница достигает двух-трех литров на каждую сотню километров. Эксперты отмечают, что счетчик обнуляется после каждой заправки.

В ходе проведенного эксперимента был установлен рекордный показатель: бортовой компьютер показал расход 8,4 литра на сотню километров, в то время как реальный расход составлял 12,36 литра – переплата более четырех литров. Данное значение было зафиксировано в городских условиях, когда автомобилю пришлось стоять в пробках.

Средний же расход топлива составляет около 10,78 литра на 100 км. Все расчеты основаны на информации из чеков. В то же время бортовой компьютер выдает совершенно другие цифры – девять литров на каждые сто километров.

Автомобиль Haval M6, предназначенный для российского рынка, оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 202 Нм. Теоретически он может работать на бензине марки АИ-92, однако рекомендуется избегать постоянного использования данного вида топлива.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что гибридный кроссовер Haval Jolion с обновленным дизайном сначала появится на рынке Новой Зеландии.

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