Pininfarina представляет сверхмощные автомобили

Ателье Pininfarina представило специальную серию «сделанных на заказ» электромобилей, вдохновленных легендарным Брюсом Уэйном из округа Колумбия. В эту серию вошли четыре эксклюзивных выпуска на платформе B95 и Battista, каждый из которых оформлен в стиле Готэма и Темного рыцаря.

Вне зависимости от выбранной модели, автомобили отличаются уникальными деталями, такими как накладки на пороги и усовершенствованный дисплей с голосовыми подсказками. Каждая из представленных моделей оснащена литиево-ионной батареей емкостью 120 кВтч, которая питает систему полного привода с четырьмя электродвигателями общей мощностью 1874 л.с. Это обеспечивает разгон до 100 км/ч за менее чем 2 секунды.

Несмотря на общие характеристики, Battista выделяется собственным дизайном, включающим акулий плавник на задней двери, а также жалюзийные отверстия из углеродного волокна на передних и задних крыльях для улучшения аэродинамики и внешнего вида. Модель также украшена эмблемами Wayne Enterprises и имеет оригинальный дизайн дверей и крыши с использованием изогнутого стекла.

Фото: Carsweek.ru

В отличие от Battista, Gotham предлагает более приглушенный стиль, отражающий образ Брюса Уэйна. Автомобили этой серии оснащены кузовом Argento Vittorio и крышей Nero Torino. Внутри можно найти подсвеченные логотипы, а также колеса диаметром 20 и 21 дюйм с глянцевой и матовой чернотой, обтянутые коричневой кожей с контрастной строчкой.

Спецификация Dark Knight включает в себя роскошный салон из черной кожи и алькантары с золотистой контрастной строчкой, кузов Nero Profondo, крышу Nero Torino и колеса с керамическим покрытием.

Фото: Carsweek.ru

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