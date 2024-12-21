УАЗ готовится к запуску нового двигателя: «Тяга на все деньги»

Двигатель объемом два литра, который в настоящее время устанавливается на пикапы Sollers ST6 и с 2025 года будет установлен на автомобили УАЗ, оказался очень мощным даже для тяжелых машин. Такой вывод сделал эксперт и журналист издания "За рулем" по имени Александр Виноградов.

«Двигатель оказался хорошим. Несмотря на скромные 136 лошадиных сил, отличный крутящий момент в 320 Нм вполне компенсирует мощность. Этого двигателя более чем достаточно для крупного пикапа», — поделился мнением Александр Виноградов.

Строится этот турбодизель не заграницей, а на территории России – на заводе "Соллерс" в городе Елабуга (Республика Татарстан). Более того, производство включает в себя полный цикл работ, включая механическую обработку и литье головки блока цилиндров из отечественного алюминия.

Первым автомобилем от УАЗ, который получит российский турбодизель, станет коммерческий грузовик "Профи", а затем этот двигатель с шестиступенчатой коробкой передач от JAC начнут устанавливать на флагманский внедорожник "Патриот", рестайлинговая версия которого запланирована на ноябрь 2025 года.

Тем временем, на Ульяновском автозаводе планируют значительно улучшить качество покраски кузовов своих машин и в настоящее время проводят полное обновление всего окрасочного оборудования.

Кроме того, УАЗ уже начал внедрение процедуры приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) для своих автомобилей, которая будет охватывать все узлы, выпускаемые на механическом производстве, включая задние и передние мосты, а также тормозные системы.