GT One Тутхилла - это дань самому злому 911 в истории

Brittish компания Tuthill Porsche только что представила свой трибьют 911 GT1 на Monterey Car Week.

Автомобиль оснащен 600-сильным flat-six и предлагает выбор между механической или двухсцепной коробкой передач.

Компания планирует выпустить 22 экземпляра.

После того как фотографии автомобиля, похожего на 911 GT1, появились в социальных сетях, вызвав много шума, британская фирма Tuthill Porsche представила модель GT One. Она является трибьютом гоночному автомобилю Porsche 911 GT1 конца 1990-х годов, с более чем 600 лошадиными силами, весом 2645 фунтов и запланированным выпуском в 22 экземпляра.

Представители Tuthill Porsche не раскрывают, на чем именно основан GT One. (Или вообще ли он основан на чем-то.) Модели 911 GT1 1996 и 1997 годов использовали переднюю и центральную части серийного 911, соединенные с уникальной стальной трубчатой задней частью, взятой с прототипа 962. Возможно, Tuthill делает здесь что-то подобное, потому что GT One имеет среднемоторную компоновку и очевидно отличается от 911 сзади.

Известно, что автомобиль предлагается с выбором 4,0-литровых flat-six двигателей, либо высокооборотистый 500-сильный атмосферный flat-six, похожий на двигатель Tuthill с оборотами до 11 000 оборотов в минуту, разработанный для модели 911 K, либо 600-сильный flat-six с "принудительной подачей воздуха". Tuthill Porsche не уточняет, является ли двигатель турбированным или наддувным, но предположительно, турбированным, так как обычно двигатели Porsche не наддувают.

Вы можете выбрать механическую коробку передач или, как в случае с этим автомобилем, двухсцепную коробку передач. GT One оснащен подвеской с независимой подвеской колес и карбон-керамическими тормозами, а также полной рулевой клеткой, соответствующей стандартам FIA. Кузов выполнен из углеродного волокна, а дизайн разработан калифорнийским дизайнером Флорианом Флатау, который ранее работал с Singer.

Если вы не знакомы с Tuthill Porsche, вам следует познакомиться. Это давняя раллийная и реставрационная мастерская, расположенная в сердце "автоспортивной долины" Великобритании, которая недавно начала сотрудничать с Singer и строить собственные модифицированные рестомодели.

Признаться, название немного странное, учитывая что в 1998 году 911 GT1 соревновался с Toyota GT-One. Это также отход от философии оригинального 911 GT1, который был настоящим гомологационным спецпроектом. Дорожный автомобиль, потому что он должен был быть таковым. Tuthill быстро подчеркивает, что GT One прежде всего предназначен для дороги, хотя вполне возможно, что будут разработаны аэродинамические обвесы для трековой езды.

Tuthill Porsche пока не раскрыла цену, но можно предположить, что она будет высока, как это обычно бывает в таких случаях. И если вы хотите автомобиль, который выделяется среди рестомоделей Porsche, вы можете сделать гораздо хуже, чем этот вариант.