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Трамп смягчит тарифы на автомобили, но это не поможет промышленности Великобритании.

Трамп смягчит тарифы на автомобили, но производителям в Великобритании не поможет. Угроза для экспорта растёт.
РедакцияР
Редакция
29.04.2025, 18:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Президент США Дональд Трамп, по сообщениям, готовится объявить о смягчении широко распространенных тарифов на импорт автомобильной продукции в США, но изменения, вероятно, не помогут брендам, производящим автомобили в Великобритании, что приведет к еще большей неопределенности относительно будущего крупнейшего экспорта Великобритании.

В прошлом месяце Трамп объявил о введении тарифов в размере 25 процентов на все зарубежные автомобильные импорты — включая автомобили и автозапчасти. Этот непрецедентный шаг вызвал шок в отрасли, приведя к приостановке поставок в Соединенные Штаты со стороны компаний, таких как Jaguar Land Rover (JLR), а также к падению акций нескольких производителей.

Теперь Белый дом заявляет о планах упростить правила в отношении импорта автозапчастей — прежде всего из-за того, что почти все крупные производители США, включая Ford, General Motors и Tesla, используют детали, происходящие из Китая. 25-процентный тариф на сами детали останется в силе, но автопроизводителям теперь будут возвращены определенные суммы в зависимости от стоимости автомобиля, на котором используется эта деталь.

Автопроизводители, уже платящие тарифы на импортированные автомобили, также смогут избежать других значительных тарифов, таких как те, которые взимаются с импорта стали и алюминия. Тем не менее, известно, что США не собираются снижать тарифы на импорт завершенных автомобилей — это основная проблема для фирм, производящих автомобили здесь, в Великобритании, и экспортирующих их в США, особенно для таких компаний, как JLR, Rolls-Royce, McLaren, MINI и Bentley.

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