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Трём гонщикам выданы новые детали двигателей.

В последний рабочий день недели в Княжестве Монако команды Формулы-1 внесли изменения в силовые установки машин трех гонщиков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.05.2024, 16:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последний рабочий день недели в Княжестве Монако команды Формулы-1 внесли изменения в силовые установки машин трех гонщиков.

Пилоты команды Haas, Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, были оборудованы новыми накопителями энергии и блоками управляющей электроники.

Текущему обладателю титула чемпиона мира, Максу Ферстаппену из команды Red Bull Racing, был установлен свежий накопитель энергии.

Стоит отметить, что все замены были проведены в соответствии с правилами и никто из гонщиков не был оштрафован за это.

Источник

Макс Ферстаппен (45)Red Bull Racing (92)FIA (53)Haas F1 Team (40)Кевин Магнуссен (25)Нико Хюлкенберг (28)

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