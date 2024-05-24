Трём гонщикам выданы новые детали двигателей.

В последний рабочий день недели в Княжестве Монако команды Формулы-1 внесли изменения в силовые установки машин трех гонщиков.

Пилоты команды Haas, Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, были оборудованы новыми накопителями энергии и блоками управляющей электроники.

Текущему обладателю титула чемпиона мира, Максу Ферстаппену из команды Red Bull Racing, был установлен свежий накопитель энергии.

Стоит отметить, что все замены были проведены в соответствии с правилами и никто из гонщиков не был оштрафован за это.