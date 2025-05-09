Когда водитель обязан проехать на красный сигнал светофора: три примера.

Важные моменты, о которых важно помнить:

Если на перекрестке дежурит регулировщик, то его указания всегда приоритетны. Водителям следует безусловно выполнять его требования, даже если горит красный сигнал. Это правило подчеркивает важность человеческого фактора в управлении движением на дороге.

Часто встречающийся случай заключается в завершении поворота на перекрестке. Если вы начали маневр на зеленый свет, но из-за интенсивного потока задержались на середине перекрестка и свет стал красным, ПДД предписывают завершить поворот, даже если сигнал уже сменился.

Другая ситуация связана с наличием дополнительной секции на светофоре. При горящем красном основном сигнале, появление "стрелки" (направо, налево или прямо) означает разрешение движения в указанном направлении. Многие водители сбиваются с толку, видя красный цвет, и резко тормозят, не учитывая разрешительный сигнал. Однако движение в этом случае абсолютно законно.

Красный сигнал светофора для большинства является запретом, однако важно знать и понимать исключения. Завершение маневра, движение по дополнительной секции и подчинение регулировщику являются законными исключениями из правила "красный — стоп". Главное — помнить правила и действовать адекватно.

Существуют сложные ситуации, когда необходимо двигаться на красный, чтобы уступить дорогу спецтранспорту или предотвратить аварию. ПДД не всегда содержат явные указания о таких случаях, поэтому решения принимаются индивидуально.

С 1 мая 2025 года штраф за проезд на красный свет увеличен до 2 500 рублей, а за повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф от 7 500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев (назначается только инспектором).