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Changan закрыли три модели и переименовали четвертую

На официальном сайте китайского автопроизводителя Changan исчезли три модели кроссоверов: CS75 Plus второго поколения, CS85 Coupe и CS95. Теперь россиянам доступно на выбор только 12 автомобилей данной марки, вместо предыдущих 15.
А
Антон Звонкий
17.12.2024, 12:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На официальном сайте китайского автопроизводителя Changan исчезли три модели кроссоверов: CS75 Plus второго поколения, CS85 Coupe и CS95. Теперь россиянам доступно на выбор только 12 автомобилей данной марки, вместо предыдущих 15. Портал "Китайские автомобили" сообщает, что кроссовер Changan CS55 Plus был включен в семейство Uni и переименован в Uni-S.

CS75 Plus второго поколения появился у дилеров марки в 2023 году и стоил 2,85 миллиона рублей. Автомобиль комплектовался 187-сильным двигателем объемом 1,5 литра в паре с 6-ступенчатой АКПП от Aisin. В конце ноября 2024 года россиянам был предложен новый CS75 Plus, с выведением из списка старой модели.

Новое поколение кроссовера CS75 Plus может похвастаться 1,5-литровым двигателем с мощностью 188 лошадиных сил или 233-сильным двигателем объемом два литра, оба в сочетании с 8-ступенчатой АКПП. В декабре цена на этот кроссовер варьировалась от 3 540 000 до 3 899 900 рублей.

Фото: Carsweek.ru

CS85 Coupe, который также исчез с российского рынка, был продан у нас в течение двух лет по цене 3,7 миллиона рублей за 224-сильный кроссовер. В обновленной линейке моделей марки прямой замены данной машине не предусмотрено. CS95 в своем прежнем исполнении также больше не продается, однако его заменил обновленный вариант.

Кроссовер Changan CS55 Plus был просто переименован в Uni-S, как было объявлено еще год назад. Единственное изменение здесь – это логотипы. Стоимость этой модели от 2 839 900 до 2 959 900 рублей за автомобиль 2024 года.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал, что самым популярным автомобилем Changan в России в 2024 году стал кроссовер Changan CS55.

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