Три претендента на пост главы Aston Martin

В команде Aston Martin продолжаются поиски нового руководителя, который будет работать в тандеме с Эдрианом Ньюи. Напомним, что ранее сообщалось о намерении коллектива привлечь нового управленца.

Процедура поиска стартовала в конце 2025 года, когда Эдриан Ньюи временно возглавил команду вместо Энди Кауэлла. Источники PlanetF1.com отмечают, что инициатива по подбору кандидатов исходит непосредственно от Ньюи. При этом изменения не связаны с текущими результатами Aston Martin в чемпионате.

В числе претендентов на пост рассматривались различные известные фигуры автоспорта. Среди них — экс-гендиректор Aston Martin Group Мартин Уитмарш, гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, а также топ-менеджеры Audi Маттиа Бинотто и Джонатан Уитли. Кроме того, в списке кандидатов оказались бывший руководитель McLaren Андреас Зайдль и экс-глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

Некоторые из потенциальных руководителей уже отказались от предложения, а для других в случае согласия предусмотрен длительный обязательный отпуск перед вступлением в должность. На данный момент основными кандидатами считаются Джонатан Уитли, Андреас Зайдль и Кристиан Хорнер.

В Aston Martin заявляют, что не намерены спешить с выбором и нацелены на долгосрочное сотрудничество. Приоритетом команды остаётся стабильность, которую обеспечивает присутствие Эдриана Ньюи на руководящей позиции.