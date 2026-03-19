Главная Новости Aston Martin Три претендента на пост главы Aston Martin
Новости

Три претендента на пост главы Aston Martin

В Aston Martin продолжается поиск нового руководителя команды Формулы 1. Главные кандидаты — Уитли, Зайдль и Хорнер, решение ожидается к концу года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.03.2026, 10:11·2 мин
Фото: F1news.ru

В команде Aston Martin продолжаются поиски нового руководителя, который будет работать в тандеме с Эдрианом Ньюи. Напомним, что ранее сообщалось о намерении коллектива привлечь нового управленца.

Процедура поиска стартовала в конце 2025 года, когда Эдриан Ньюи временно возглавил команду вместо Энди Кауэлла. Источники PlanetF1.com отмечают, что инициатива по подбору кандидатов исходит непосредственно от Ньюи. При этом изменения не связаны с текущими результатами Aston Martin в чемпионате.

В числе претендентов на пост рассматривались различные известные фигуры автоспорта. Среди них — экс-гендиректор Aston Martin Group Мартин Уитмарш, гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, а также топ-менеджеры Audi Маттиа Бинотто и Джонатан Уитли. Кроме того, в списке кандидатов оказались бывший руководитель McLaren Андреас Зайдль и экс-глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

Некоторые из потенциальных руководителей уже отказались от предложения, а для других в случае согласия предусмотрен длительный обязательный отпуск перед вступлением в должность. На данный момент основными кандидатами считаются Джонатан Уитли, Андреас Зайдль и Кристиан Хорнер.

В Aston Martin заявляют, что не намерены спешить с выбором и нацелены на долгосрочное сотрудничество. Приоритетом команды остаётся стабильность, которую обеспечивает присутствие Эдриана Ньюи на руководящей позиции.

Источник

Эдриан Ньюи (63)Aston Martin (460)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация