Симптомы утечки масла из АКПП: почему важно обращать на них внимание

Экспертный взгляд на проблемы с АКПП:

Интервью с основателем и руководителем автосервиса FIT SERVICE Андреем Кузиным раскрывает последствия и причины утечки масла из коробки передач с автоматической трансмиссией, а также подсказывает, как правильно реагировать на обнаруженную проблему.

Чем грозит утечка масла из АКПП?

Специалист отмечает, что последствия протекания масла из АКПП зависят от скорости обнаружения водителем данной проблемы. При полной утечке масла автомобиль не сможет даже тронуться с места, так как автоматическая коробка передач работает за счет давления от масла, которое обеспечивает переключение передач. Недостаток масла приведет к отсутствию давления и, как следствие, к невозможности движения.

Если утечка не была замечена и водитель поехал на автомобиле с минимальным уровнем масла в АКПП, существует высокий риск выхода из строя фрикционов – ключевых элементов в коробке передач.

При незначительной утечке масла из АКПП и небольшом снижении уровня жидкости в коробке водитель почувствует рывки при переключении скоростей или режимов движения, такие как P (Parking), D (Drive), R (Reverse). Эти симптомы также могут свидетельствовать о износе фрикционов.

Действия при обнаружении утечки

Если водитель заметил утечку масла, будь то из коробки передач или двигателя, наилучшее решение – немедленно остановиться, заглушить машину и вызвать эвакуатор для транспортировки до ближайшего СТО. Только опытные специалисты смогут выявить причину проблемы и устранить ее, что позволит избежать дорогостоящего ремонта.

Способы предотвращения утечки масла

Предвидеть все возможные неполадки с автомобилем заранее невозможно, однако, как говорится, "кто предупрежден, тот вооружен". Чаще всего к наиболее критичным утечкам масла из КПП приводят поврежденные шланги системы охлаждения, изношенные уплотнительные колечки или треснувшие детали. Поддон коробки передач может начать протекать из-за износа прокладки или неисправности герметика.

В заключение Андрей Кузин подчеркнул важность регулярной диагностики различных систем автомобиля, поскольку у каждой детали есть свой ресурс, и только своевременное обслуживание позволяет избежать серьезных проблем.