Только 7% такси соответствуют требованиям о локализации

По данным, опубликованным «Известиями», на сегодняшний день только 7% таксомоторных автомобилей отвечают новым требованиям по локализации, вступившим в силу с 1 марта этого года. Эти сведения подтвердили как представители рынка, так и депутаты Госдумы, а также объединение самозанятых таксистов.

Согласно анализу, проведённому сервисом такси «Максим», основную часть локализованных автомобилей в такси составляет бренд LADA, на который приходится 6,8% всего парка. Значительно меньшую долю занимают другие марки: доля «Москвича» составляет 0,17%, Evolute — 0,02%, а Voyah — всего 0,004%. Машины брендов Sollers и UMO среди такси практически не встречаются.

Структура модельного ряда также демонстрирует существенный перекос: наиболее популярными остаются LADA Granta (52%) и LADA Vesta (30%). Новые модели пока встречаются крайне редко — на долю LADA Iskra приходится лишь 0,3%, а LADA Aura — 0,13%.

Авторы исследования отмечают, что водители такси по-прежнему ориентируются на соотношение стоимости и качества автомобиля. Ранее лидирующие позиции в этом сегменте занимали иностранные машины, которые хорошо зарекомендовали себя в сфере перевозок пассажиров.

В регионах России стоимость автомобиля, окупаемого в сфере такси, обычно не превышает 1,5 миллиона рублей. Более комфортные модели обходятся примерно в 2 миллиона, а значительная часть машин из утверждённого перечня стоит от 2,5 до 4 миллионов рублей и выше, подчёркивается в исследовании. В результате, рынок такси сегодня ограничен малым количеством доступных локализованных моделей.

Как сообщили в пресс-службе Объединения самозанятых России, значительная часть водителей, работающих на иностранных автомобилях, не сможет легализовать свою деятельность в новых условиях и выйти на рынок такси. В дальнейшем, по мнению представителей объединения, возможно сокращение числа легальных участников рынка. Также отмечается, что квоты на использование нелокализованных автомобилей самозанятыми в регионах, введённые в конце прошлого года, к настоящему времени полностью исчерпаны.

Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратил внимание на тот факт, что процесс локализации только начался, поэтому пока не стоит ожидать резкого роста соответствующих автомобилей. Он выразил уверенность, что в течение ближайших двух-трёх лет ситуация изменится, и количество локализованных машин в такси увеличится.