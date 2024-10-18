Toyota превратила GR Corolla в туринговый автомобиль с подключаемым полным приводом

В мире гоночных автомобилей долгое время не наблюдалось полного привода. Это изменится с появлением Toyota GR Corolla TC, нового гоночного автомобиля от Toyota Gazoo Racing North America (TGRNA).

TGRNA заключила "специальное соглашение" с SRO Motorsports Group America, организацией, санкционирующей серию TC America, сообщили представители компании Motor1. В TC America SRO объединит текущие классы TC и TCX в 2025 году, что позволит более гибкому дизайну автомобилей.

GR Corolla TC использует серийный 1,6-литровый турбированный трёхцилиндровый двигатель и недавно доступную восьмиступенчатую автоматическую коробку передач дорожного автомобиля. Они сочетаются с уникальной системой полного привода "GR-Four" дорожной версии GR Corolla, которая использует муфту вместо центрального дифференциала для передачи мощности на задние колеса. Мэтт Андерсон, руководитель электроники и систем управления ТСРСА, сообщил, что GR Corolla TC будет гомологирован с фиксированным распределением крутящего момента между передними и задними колесами.

Хотя все компоненты приводной установки для GR Corolla TC взяты с дорожного автомобиля, включая передние и задние дифференциалы с ограниченным скольжением Torsen, их системы управления уникальны. TGRNA использует системы управления двигателем и ABS фирмы Bosch для более точного, ориентированного на гонки контроля тяги и ABS. Инженеры GR Corolla в Японии также сотрудничали с TGRNA, чтобы сделать двигатель, автоматическую коробку передач и систему полного привода совместимыми с блоками управления Bosch.

Подвеска для GR Corolla TC имеет ту же базовую геометрию, что и у дорожного автомобиля, но с регулируемыми демпферами JRi и тормозами Alcon. Есть рулевая клетка по стандартам FIA, а также полностью облегченный интерьер с ковшовым сиденьем OMP, шеститочечным ремнем безопасности, цифровой приборной панелью Bosch и панелью управления TGRNA для различных функций автомобиля. Рулевое колесо также то же, что используется на гоночном автомобиле Toyota Supra GT4.

GR Corolla TC также оснащается новыми аэродинамическими компонентами, включая огромное крыло, растущее из задней двери. И на дорожных, и на гоночных автомобилях дверь сделана из композитного материала, поэтому TGRNA пришлось разработать новые кронштейны для крепления к заднему стеклу для поддержки крыла.

В серии SRO TC America в следующем году GR Corolla TC будет соревноваться с множеством различных автомобилей, от переднеприводных Civic Type R до заднеприводных BMW M2. Как и во многих сериях гоночных автомобилей, SRO будет использовать Баланс Производительности, чтобы выровнять игровое поле между такими разнообразными машинами. Цены пока не объявлены, но можно ожидать, что GR Corolla TC будет стоить значительно больше, чем $132 000 за другой гоночный автомобиль TGRNA, GR86 Cup.

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