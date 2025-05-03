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Toyota не планирует выпускать электрические спортивные автомобили

Toyota выходит на новый уровень: новое поколение Supra, мощные модели с бензиновым двигателем и перспективы развития. Глава компании не торопится к электромобилям, предпочитая бензин и скорость. Toyota остаётся верной своим принципам и желает сохранить спортивный дух в массовом производстве.
РедакцияР
Редакция
03.05.2025, 22:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Сообщается, что у BMW нет явных планов на прямую замену популярной модели Z4, которая разрабатывалась на общей платформе с Toyota Supra. Однако представители Toyota заверили, что они собираются разрабатывать новое поколение Supra независимо от наличия партнёра, и даже появились слухи о возможном сотрудничестве с Mazda для возрождения спортивных автомобилей с роторным двигателем. Независимо от партнёра, Toyota явно ориентирована на выпуск мощных бензиновых моделей в ближайшем будущем.

Главный водитель и бывший генеральный директор компании, Акио Тойода, заявил: «Для меня спортивный автомобиль — это что-то с запахом бензина и шумным двигателем». Тойода выразил убеждение, что Toyota, как бренд массового производства, должна оставаться доступной широкому кругу потребителей. Тем не менее, он оставил открытой возможность к пересаживанию на электромобиль, как только компания предложит доступные модели данный типа.

Акио Тойода, известный успешный автогонщик и руководитель одной из крупнейших автомобильных компаний в мире, активно участвует в разработке спортивных версий серийных моделей. Его опыт в гонках и вождении, по-видимому, затрудняет серьёзное вовлечение в разработку спортивного автомобиля с электрическим двигателем.

Недавно стало известно о премьере обвеса для Toyota Land Cruiser 250 2025 года от ателье Tom's Racing. Обвес, созданный этими специалистами, скорее косметический и не направлен на улучшение внедорожных характеристик автомобиля. Он придает внедорожнику более современный и динамичный вид.

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