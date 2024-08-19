Toyota работает над созданием мощного 2,0-литрового бензинового двигателя.

Компания Toyota активно работает над разработкой нового двигателя, который планируется установить в будущих моделях Toyota MR2 и Celica. По информации источников, речь идет о 2,0-литровом четырехцилиндровом агрегате, который обещает развивать до 600 лошадиных сил.

По мощности этот новый мотор Toyota будет сопоставим с двигателем TFG 2.0 от Koenigsegg Gemera, который оснащен системой битурбонаддува и способен выдавать 608 л.с. Кроме версии мощностью 600 л.с., планируется выпуск нескольких вариантов этого двигателя с мощностью от 300 л.с. и 400 Нм до 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

Эта новость о разработке 2,0-литрового бензинового двигателя свидетельствует о том, что Toyota, несмотря на тренд электрификации, продолжает инвестировать в развитие бензиновых двигателей. Представленный агрегат имеет все шансы стать значимым событием на автомобильном рынке, демонстрируя, что традиционные двигатели внутреннего сгорания еще далеки от устаревания.

В то же время на российский рынок поступили поставки внедорожника Toyota Sequoia, который известен своей надежностью и долговечностью, регулярно попадая в рейтинги самых надежных автомобилей по всему миру. Российские дилеры уже оценили стоимость данной модели, как сообщило издание "Автоновости дня".