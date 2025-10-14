Toyota RAV4 2026: новый дисплей «изменит ваше восприятие мультимедийных систем»

В автомобильной отрасли произошло заметное событие — компания Toyota объявила о масштабном обновлении мультимедийной системы, которое дебютирует на модели RAV4 2026 года. Этот шаг, по словам представителей марки, призван изменить привычный подход к взаимодействию водителя и машины.

Обновленная мультимедиа охватывает три основных направления: улучшенную связь, внедрение искусственного интеллекта и повышение персонального комфорта. Разработкой занимался американский филиал Toyota, который уделил внимание увеличению размеров дисплеев, ускорению соединения с устройствами и совершенствованию голосового управления, что должно значительно преобразить впечатления от поездки.

Эволюция экранов и интерфейса: новые размеры и возможности

Среди заметных нововведений — расширенный выбор дисплеев. Теперь для RAV4 доступен стандартный 10,5-дюймовый сенсорный экран, а также увеличенная версия диагональю 12,9 дюйма. Это предоставляет пользователям больше пространства для работы с системой.

Главный экран теперь можно индивидуально настраивать: владельцы смогут размещать по своему усмотрению виджеты с навигацией, музыкальными сервисами, погодой и другой полезной информацией. В интерфейсе добавлено быстрое меню в правом верхнем углу, обеспечивающее мгновенный доступ к Bluetooth, настройкам яркости, а также переключателям систем помощи водителю.

Система по-прежнему поддерживает беспроводные соединения с Apple CarPlay и Android Auto, что облегчает интеграцию смартфонов и делает использование функций еще удобнее и безопаснее.

Интеллектуальные функции: голосовой помощник и локальная обработка данных

Существенный акцент в обновлении сделан на искусственном интеллекте. В RAV4 появляется новый AI-голосовой помощник, активируемый командой «Эй, Toyota». Его отличительная особенность — обработка запросов происходит непосредственно в автомобиле, без обращения к облачным сервисам. Такой подход обеспечивает оперативное выполнение команд, например, переключение музыки, вычисления или управление некоторыми функциями авто.

В основе системы лежит автомобильная версия Linux и Arene SDK от дочерней компании Woven, что, по заявлению Toyota, гарантирует высокий уровень надежности и безопасности. Для навигации теперь предусмотрен полноэкранный режим на цифровой приборной панели. Кроме того, функция «Drive Recorder» позволяет записывать видео с внешних камер — как автоматически, так и вручную — для фиксации дорожных событий. Просматривать ролики можно прямо на экране мультимедийной системы или экспортировать их через USB-накопитель.

Для электромобилей: EV-домен и новые инструменты управления

Особое внимание уделяется владельцам гибридных и полностью электрических RAV4. Для них создан отдельный «EV-домен» — специальный интерфейс, где можно управлять лимитами зарядки, планировать расписание подзарядки и отслеживать энергопотребление. Это должно сделать процесс эксплуатации батареи более удобным и экономичным.

Мобильное приложение: расширенные возможности дистанционного контроля

Мобильное приложение Toyota также было существенно доработано. Теперь оно выступает в роли центра удаленного управления: пользователи получают возможность запускать зарядку, дистанционно включать фары, открывать багажник или окна. Такой набор функций повышает удобство повседневного использования автомобиля.

Интеграция с календарем и системами геолокации позволяет системе предлагать умные напоминания о событиях, а также маршруты исходя из текущего положения пользователя.

Безопасность и развитие: акцент на защиту данных и обновления «по воздуху»

В обновленной системе мультимедиа реализованы современные меры кибербезопасности, направленные на защиту персональных данных и предотвращение несанкционированного доступа. Система поддерживает функцию OTA-обновлений, что позволяет Toyota добавлять новые возможности и исправления дистанционно, без необходимости посещения сервисного центра. Такой подход отвечает концепции «автомобиля, определяемого программным обеспечением», где технологии могут развиваться вслед за запросами пользователей.

Обновленная мультимедийная система RAV4 2026 претендует на роль лидера среди современных решений, сочетая инновации с практичностью. Для поклонников автомобильных новинок это возможность познакомиться с будущим уже сегодня.

Ранее сообщалось, что Toyota представила тизеры новой Corolla.

Источник и фото: ithome.com.