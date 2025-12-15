Toyota объявила о масштабном отзыве: под угрозой почти 97 000 автомобилей

Toyota объявила о старте крупномасштабной сервисной кампании по отзыву автомобилей, охватывающей как импортные модели бренда, так и те, что были выпущены на предприятиях в Китае. Причиной для отзыва стала обнаруженная неисправность в системе кругового обзора, создающая потенциальную угрозу безопасности водителей и пассажиров. Эту информацию подтвердило Государственное управление по надзору за рынком Китая.

В рамках кампании подлежат отзыву ориентировочно 97 тысяч машин, включая премиальные автомобили Lexus и модель на водородном топливе Toyota Mirai. Дефекты выявлены в транспортных средствах, произведённых в период с 2021 по 2025 годы.

Как уточняется, больше всего автомобилей возвращает дилерам компания Toyota Motor (China) Investment Co., Ltd.: на ее долю приходится свыше 58 тысяч экземпляров. В список вошли ряд импортных моделей Lexus, таких как LM, LX, LS, LC, GX, RX, NX, ES и RZ, а также автомобили Toyota Alphard, Crown, Crown SportCross и Mirai.

Кроме того, отзыв затрагивает машины, собранные на совместных производствах: 28 654 внедорожника Prado (FAW Toyota Chengdu), 5 226 кроссоверов, в том числе Frontlander, bZ4X и Platinum 4X (GAC Toyota), а также 4 085 автомобилей bZ4X и Corolla Cross, выпущенных FAW Toyota.

Согласно разъяснениям, сбой связан с работой программного обеспечения системы кругового обзора. Быстрое включение задней передачи сразу после запуска машины может привести к искажению, зависанию или исчезновению изображения с камер, что, в свою очередь, мешает адекватной оценке ситуации вокруг авто и увеличивает вероятность дорожно-транспортного происшествия.

В Toyota заверили, что обновление программного обеспечения для устранения неполадки будет проведено бесплатно для всех владельцев автомобилей, попавших под действие акции. Специалисты дилерских центров восстановят корректную работу системы обзора.

Процедура отзыва организована строго по нормам законодательства Китая и демонстрирует приверженность Toyota принципу безопасности клиентов. Владельцам рекомендуют в кратчайшие сроки обратиться в авторизованный сервис для диагностики и получения обновленной версии программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что на российском рынке новый Toyota Corolla Cross предлагается по стоимости от 3,3 млн рублей.

Источник и фото: ithome.com.