Toyota, Mazda и BMW: какие автомобили россияне выбирают вместо «китайцев»

В марте текущего года российский рынок новых автомобилей пополнился 15,5 тыс. машинами так называемых «глобальных» брендов, не относящихся к китайским производителям. Доля этих автомобилей составила примерно 15% от всех новых машин, появившихся в стране за первый месяц весны. Данную информацию опубликовал автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале, назвав также наиболее востребованные альтернативы китайским автомобилям среди россиян.

«Всего в марте в России было продано 104,6 тысяч новых автомобилей», — отметил Сергей Целиков.

Среди представителей «глобальных» марок лидирующую позицию занимает Toyota, на счету которой 2831 зарегистрированный автомобиль. Это составляет 18,3% от общего числа новых машин зарубежных брендов без китайских производителей. На втором месте оказалась Mazda с результатом 1931 автомобиль и долей 12,5%. Третью строчку занял бренд BMW — на его долю пришлось 1693 машины, что равняется 11%. Также в пятерку лидеров вошли Volkswagen (1352 автомобиля; 8,6%) и Audi (1260 автомобилей; 8,2%).

В десятку самых популярных некитайских автомобилей на российском рынке по итогам марта вошли также Mercedes-Benz (1064 шт.; 6,9%), Skoda (842 шт.; 5,5%), Honda (609 шт.; 3,9%), Kia (602 шт.; 3,9%) и Lexus (529 шт.; 3,4%).

Что касается отдельных моделей, наибольший интерес у россиян вызвал кроссовер Mazda CX-5 — его выбрали 1739 покупателей. Второе и третье места заняли также кроссоверы японских марок: Toyota Highlander и Toyota RAV4, которые были зарегистрированы в количестве 1129 и 856 экземпляров соответственно. Полный список лидеров по популярности среди моделей выглядит следующим образом:

Mazda CX-5 (1739 шт.); Toyota Highlander (1129 шт.); Toyota RAV4 (856 шт.); Audi Q5 (701 шт.); BMW X3 (618 шт.); Skoda Superb (581 шт.); Toyota Camry (501 шт.); Volkswagen Tiguan (439 шт.); Lexus RX (331 шт.); Volkswagen Tharu (302 шт.).

По данным Сергея Целикова, за последние четыре года, с марта 2022-го по февраль 2026-го, на российский рынок было ввезено порядка 2 млн легковых автомобилей глобальных брендов, не относящихся к китайским производителям. Из этого числа 482 тыс. автомобилей были новыми, а более 1,5 млн — с пробегом.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года в Россию импортировано 32,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 9% больше показателя за тот же месяц прошлого года, когда было ввезено 29,9 тыс. машин. Самыми востребованными марками среди ввезенных автомобилей стали Toyota, Honda и Volkswagen.

Автор: Иван Бахарев