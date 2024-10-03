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Toyota снижает темп развития в области электромобилей

Автопроизводители продолжают откладывать свои планы по выпуску электромобилей. Bentley, Ford, Mercedes-Benz, Volvo и другие перенесли сроки электрификации из-за охлаждения рынка, и теперь Toyota делает то же самое.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.10.2024, 21:31·2 мин
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Фото: Motor1.com

Изначально Toyota планировала начать производство электромобилей в США в 2025 году. Теперь компания рассматривает середину 2026 года. Как и многие другие производители, которые ранее были оптимистично настроены относительно электрификации, угасший интерес к электромобилям заставил Toyota пересмотреть свою стратегию.

"Мы по-прежнему фокусируемся на нашей глобальной цели [электромобилей на батарейном приводе] в объеме 1,5 миллиона единиц к 2026 году," - сообщил представитель Toyota Скотт Вазин BBC. Несмотря на задержку, автопроизводитель все еще планирует выпустить "от 5 до 7 [электромобилей на батарейном приводе] в США," - добавил Вазин.

Toyota инвестировала $1,3 миллиарда в свой завод сборки в Джорджтауне, штат Кентукки, на производство электрического внедорожника с тремя рядами сидений. Компания также выделила $1,3 миллиарда в Северной Каролине на производство литий-ионных аккумуляторов и $1,4 миллиарда на производство электромобилей на своем заводе в Принстоне, штат Индиана.

Электрический внедорожник Toyota с тремя рядами сидений все равно увидит свет, просто позже, чем ожидалось. Nikkei Asia сообщает, что задержка также связана с обновлениями дизайна, к которым должны подгоняться поставщики. Что касается запланированного на 2030 год электрического внедорожника Lexus с тремя рядами сидений, то, как сообщается, его больше не будут собирать в США. Вместо этого, Lexus, вероятно, будет импортировать эту модель из Японии.

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