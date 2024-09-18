Toyota создает гоночный автомобиль Supra с V-образным восьмизначным атмосферным двигателем

К 2026 году австралийское подразделение компании установит собственный V-образный восьмипоршневой мотор. Это атмосферный агрегат объемом 5,0 литра, который будет использоваться в гоночном автомобиле для Чемпионата Supercars Repco.

Если вы знакомы с внутренними кодовыми названиями двигателей Toyota, то восьмицилиндровая Supra получит двигатель 2UR-GSE, алюминиевый агрегат, который можно встретить во многих продуктах. Например, его использовали в моделях IS F и GS F, а также в RC F, LC 500 и IS 500 F Sport. Также этот двигатель был установлен на пикап Hilux, который одержал победу на ралли Дакар в 2019 году.

Фото: Motor1.com

Toyota планирует участвовать в Чемпионате Supercars как минимум пять лет, соблюдая правила Gen3, которые были введены в 2023 году. Усиленная модель Supra будет бороться с Ford Mustang, оснащенным двигателем объемом 5,4 литра Coyote. В настоящее время команды Chevrolet участвуют в соревнованиях на Camaro с 5,7-литровым V-образным восьмицилиндровым двигателем, однако в связи со смертью маслкара в конце 2023 года их ждет загадочная смена.

Toyota выставит как минимум четыре гоночных автомобиля GR Supra, и два из них будут управляться Чазом Мостертом и Райаном Вудом в команде Walkinshaw Andretti United. Другая команда пока не объявлена. С 2026 года WAU перейдет с гонки на Ford Mustang на Toyota Supra. Стоит отметить, что Walkinshaw Automotive Group уже сотрудничает с Toyota, преобразуя грузовики Tundra в праворульные в Мельбурне, Австралия.

С присоединением Toyota 2026 год станет первым сезоном с 2019 года, когда в Чемпионате Supercars Repco участвовали три производителя. В течение последнего десятилетия также участвовали Volvo, Nissan и Mercedes, прежде чем покинуть чемпионат.