Toyota намекает, что GR Corolla с автоматической коробкой передач уже скоро появится.

Компания Toyota, кажется, стремится угодить потребителям, предоставив им то, что они хотят - GR Corolla с автоматической коробкой передач. Этот полноприводный хэтчбек в настоящее время предлагается исключительно с механической коробкой, но это может измениться, поскольку автоматическая коробка передач оказывается более популярной среди покупателей GR86 и Supra.

Австралийский журнал Drive ссылаясь на Шона Хэнли, руководителя отдела продаж и маркетинга Toyota, сообщает, что более половины покупателей GR86 и Supra выбрали автоматическую коробку. Он добавил: "данные показывают, что люди бы предпочли автоматическую коробку, если бы она была доступна." Президент Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаши намекнул на то, что автоматическая GR Corolla уже готовится: "Если есть спрос со стороны покупателей, возможно."

В начале года мы обратились к Toyota USA с вопросом, сколько человек приобрели модели GR с механической коробкой в 2023 году. Только 48 процентов покупателей заказали GR86 с механической коробкой в прошлом году, когда доля заказов на механическую коробку у GR Supra была даже ниже - 43 процента. Volkswagen Golf R, конкурирующий с GR Corolla, имел равное соотношение заказов на автомат и механику 50/50, но механическая коробка исчезнет с предстоящим обновлением. Также GTI будет доступен только с автоматом.

Хотя Toyota пока не подтвердила, что GR Corolla получит автоматическую коробку, запуск двухпедальной версии, вероятно, не потребует много усилий. Обновленный GR Yaris, представленный в начале года, получил такой же турбированный 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой с торсионным конвертером.

Этот бодрый супермини теперь даже имеет одинаковую мощность в 300 л.с. и крутящий момент в 295 фунт-футов, как у своего старшего брата. Автоматическая коробка добавила всего лишь около 40 фунтов к эквивалентной модели с механической коробкой. Новая автоматическая коробка не повлияла на наличие механики, которая остается в модели с обновленным дизайном. Надеемся, что ситуация будет такой же и с GR Corolla, давая людям возможность выбирать количество педалей по своему усмотрению.

GR Corolla с автоматической коробкой может стать не единственным новшеством в гараже Gazoo Racing. Дивизион Toyota, занимающийся спортивными моделями, утверждает, что SUV под брендом GR - это необходимость. Аргументируется это тем, что люди, нуждающиеся в большем и более вместительном автомобиле, вынуждены приобретать SUV, так почему бы не добавить к этому немного дополнительной производительности?

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