Продажа трех моделей Toyota приостановлена из-за несоответствий в результатах краш-тестов

Скандал в Toyota/Daihatsu, связанный с нарушениями в испытаниях на столкновение, далеко не закончился. После того, как несколько моделей не соответствовали государственным стандартам, но все равно были доставлены клиентам десятками тысяч, теперь было выявлено еще семь других моделей. Расследование все еще продолжается, но, тем временем, модели Yaris Cross, Corolla Axio и Corolla Fielder больше не поставляются клиентам в Японии.

На коротком уведомлении Toyota провела сегодня пресс-конференцию, чтобы объяснить, что пошло не так. Председатель Акио Тойода сообщил, что Министерство землеустройства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии было проинформировано 31 мая о том, как автопроизводитель использовал методы испытаний, отличные от установленных стандартов. В результате были обнаружены недостаточные данные в испытаниях защиты пешеходов и пассажиров для этих трех автомобилей, а также ошибки в испытаниях на столкновение и других методах испытаний для четырех моделей, которые с тех пор были прекращены: предыдущее поколение седана Crown, минивэны Isis и старый Sienta, а также четвертое поколение роскошного кроссовера Lexus RX.

Фото: Motor1.com Седан Toyota Corolla Axio

В ходе пресс-конференции глава отдела по продвижению клиентоориентированности Шиндзи Миямото дал более подробное объяснение о нарушениях. Toyota использовала данные испытаний разработки зажигания таймера подушки безопасности при подаче заявок на сертификацию для моделей Crown и Isis. Метод зажигания таймера использовался для создания более суровых условий столкновения по сравнению с теми, которые были указаны в сертификационных испытаниях.

Для модели Corolla компания снова использовала данные испытаний разработки при более суровых условиях испытаний для оценки повреждений головы пешехода при столкновении. Угол удара, предписанный законом в 50 градусов, фактически был выполнен под углом 65 градусов. Следует отметить, что седан Axio и универсал Fielder основаны на предыдущем поколении Corolla и до сих пор доступны в Японии как служебные автомобили.

Третий случай, описанный Миямото, связан с моделями Corolla, Sienta и Crown и тестированием для оценки повреждений головы и ног пешехода при столкновении. Toyota использовала неправильные данные, представив односторонние данные для обеих сторон вместо отдельных измерений слева и справа.

Фото: Motor1.com Универсал Toyota Corolla Fielder

При проведении испытаний на столкновение сзади для моделей Crown и Sienta Toyota использовала движущийся барьер, который был тяжелее регуляционного стандарта (4000 фунтов вместо 2425 фунтов). В результате компания представила данные испытаний разработки при более суровых условиях испытаний, чем требуется, чтобы получить сертификацию.

В случае с Yaris Cross Toyota проигнорировала некоторые изменения в регуляции. Было проведено испытание для оценки повреждений задней скамьи от багажа, находящегося в багажнике, при аварии. Затем было введено новое требование для блоков багажа, но испытание не было повторено, так как были использованы старые данные испытаний при подаче заявки на сертификацию.

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Шестой и последний случай связан с моделью Lexus RX и тестированием мощности двигателя, при котором требуемая выходная мощность не была достигнута. Тест должен был быть остановлен, а затем компания должна была исследовать, что пошло не так, чтобы внести необходимые изменения. Однако Toyota признает, что "система управления двигателем была отрегулирована для достижения требуемой мощности". Тест затем был проведен заново для получения сертификации.

Toyota заверяет владельцев задействованных автомобилей "в том, что нет проблем с производительностью, противоречащей законам и нормам. Поэтому нет необходимости прекращать использование задействованных автомобилей". Однако временно прекращена поставка моделей Corolla Axio, Corolla Fielder и Yaris Cross клиентам.