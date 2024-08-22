Выпуск Toyota GRMN Century SUV ожидается скоро!

Когда роскошный "корабль" дебютировал, мы сразу же заметили интересный вариант с бэджем Gazoo Racing, у которого были двери-раздвижки, похожие на двери минивэна. Это был полноценный GRMN, созданный как единичный экземпляр. Но не надолго.

Во время поездки в Китай для общения с владельцами внедорожников Century, председатель Toyota Акио Тоёда заявил, что существует всего один экземпляр GRMN. Имеет честь владеть им именно он, что мы можем сказать и о роскошном седане Century GRMN, который мы видели несколько лет назад. Разница между ними в том, что внедорожник начнет производство, чтобы "многие люди по всему миру могли им наслаждаться".

Фото: Motor1.com

На базе платформы TNGA обычный внедорожник Century оснащен гибридной установкой V-6 с возможностью подзарядки, производящей 406 лошадиных сил. Неясно, получит ли вариант Gazoo Racing Masters of the Nürburgring большой V-8, как предлагался в предыдущем поколении седана Century. Предыдущее поколение было единственным в истории Toyota, предлагавшим V-12, но мы не можем представить, что это когда-либо повторится.

Мы ожидаем, что более горячий вариант внедорожника Century SUV GRMN получит больший удар, поскольку Акио Тоёда назвал его полноценным GRMN. Toyota продает определенные автомобили по всему миру с бэджингом GR Sport, но это в основном ограничивается косметическими улучшениями и незначительной корректировкой подвески. Более существенные модификации остаются для GR-моделей, таких как GR Yaris и GR Corolla варианты хэтчбеков. Вверху пищевой цепочки модели GRMN обладают всеми прелестями.

Моделей GRMN было немного, большинство из них были эксклюзивны для японского рынка и выпускались ограниченными тиражами. Интересный факт: Toyota однажды продавала версию GRMN милого iQ. Да, это маленький городской автомобиль, на основе которого Aston Martin создал Cygnet для снижения выбросов углерода своего автопарка. GRMN Yaris действительно появился в Европе, в то время как предстоящий GRMN Supra должен быть более широко доступен. Надеемся, что его виза в США была утверждена.

Фото: Motor1.com

Пока внедорожник Century продают только в Японии и Китае. Toyota уже намекнула на создание высокопроизводительного внедорожника, как заявил босс GR Томоя Такахаши недавно, считая это необходимым. Однако, скорее всего, он имел в виду не внедорожник Century, поскольку роскошный автомобиль крайне дорог и ориентирован на узкую аудиторию.

В любом случае, кажется, что Toyota не стесняется наделять SUV бэджем GRMN. В конце концов, почему бы и нет? На рынке предостаточно спортивных утилитарных автомобилей AMG, M и RS. Пока мы получаем GRMN Supra, все в порядке. Пока они в этом духе, GRMN Corolla тоже не помешает.

GRMN не будет единственной специальной версией внедорожника Century SUV, так как Toyota уже построила кабриолет для использования в качестве парадного автомобиля для Японской ассоциации сумо.