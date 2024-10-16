Покупатели Toyota GR Corolla по-прежнему предпочитают ручную коробку передач

Toyota представила новый вариант восьми-ступенчатой автоматической коробки передач для GR Corolla 2025 года. Об этом сообщает источник CarBuzz. Компания считает, что 80 процентов покупателей по-прежнему выберут ручную коробку передач.

GR Corolla 2025 года появится в продаже этой зимой. Вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач появилась восьмиступенчатая автоматическая, что открывает доступ к горячему хэтчбеку для тех, кто не желает или не в состоянии работать тремя педалями. Несмотря на то, что покупатели часто сразу переходят на автоматические коробки при их появлении, это может не быть случаем для спортивной GR Corolla.

Выбор новой восьмиступенчатой автоматической коробки не просто означает замену педали сцепления на ряд букв рядом с рычагом переключения. Toyota использует специальное программное обеспечение, которое рассчитывает точки переключения на основе ввода газа и торможения. В теории это означает, что GR Corolla будет понимать, когда вы даете отрыв на трассе по максимуму, и переключит передачи соответственно. Автомобиль также оснащен новой системой контроля запуска, недоступной для механики.

Независимо от типа коробки передач, все GR Corolla получают улучшенный двигатель на 2025 год. Турбированный 1.6-литровый трехцилиндровый мотор все еще выдает 300 лошадиных сил, но крутящий момент вырос до 295 фунт-футов. Toyota также скорректировала подвеску для большей стабильности во время более активного вождения, а дифференциалы Torsen теперь стандартное оборудование для всех комплектаций. Однако эти улучшения сопровождаются озабоченностью, так как появились сообщения о владельцах GR Corolla, которым было отказано в гарантийном обслуживании за якобы только превышение скоростного режима.

GR Corolla 2025 года должна поступить в продажу этой зимой.

Получайте лучшие новости, обзоры, колонки и многое другое прямо в свою почту ежедневно.