Toyota лидирует в Швеции, а Квят отправляется в Японию

В минувшие выходные близ города Умео прошёл шведский этап чемпионата мира по ралли WRC, где полностью доминировала команда Toyota — её пилоты заняли верхние четыре строчки итогового протокола.

Победителем Rally Sweden стал Эльфин Эванс. Второе место занял Такамото Катсута, который ещё накануне возглавлял общий зачёт, но в конечном итоге уступил опытному сопернику из Уэльса, прошлогоднему вице-чемпиону планеты.

Имя Такамото Катсуды, как и других японских спортсменов, уже хорошо известно европейским болельщикам автоспорта. В течение нескольких лет активно обсуждается прогресс Юки Цуноды, а ранее внимание фанатов привлекал Камуи Кобаяши — бывший пилот Формулы-1, ставший двукратным чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC) в составе Toyota.

С 2021 года Камуи Кобаяши не только продолжает выступать, но и возглавляет заводскую команду Toyota в мировом первенстве по гонкам на выносливость. Помимо международных состязаний, он участвует в соревнованиях GT World Challenge и национальном японском чемпионате Super Formula.

При этом заметна обратная тенденция: многие европейские гонщики выбирают японские чемпионаты для приобретения ценного опыта, отмечая высокий уровень конкуренции и мощные машины. Примером может служить Лиам Лоусон, ставший вице-чемпионом Super Formula в 2023 году. Особенно интересен случай Калле Рованперы, двукратного чемпиона WRC из Финляндии, который впервые попробует себя в японской Super Formula в этом сезоне.

Содействие Toyota поможет Рованпере раскрыть потенциал в новой дисциплине. Гонщик рассчитывает, что опыт, полученный в Японии, приблизит его к следующей цели — переходу в Формулу 2 в 2027 году.

Также к числу новичков престижных японских серий присоединился россиянин Даниил Квят. Экс-пилот Формулы-1 продолжит свой гоночный путь в Super GT300, где будет выступать за команду Lamborghini JLOC на автомобиле Lamborghini Huracan GT3 Evo 2.

«В сезоне 2026 года меня ждёт новый вызов, – на днях поделился Даниил на своих страницах в социальных сетях. – Я буду выступать в Японии за команду Lamborghini JLOC в категории Super GT300.

С восторгом предвкушаю это приключение, ведь я всегда отлично проводил время в Японии и мне нравилось гоняться на японских трассах. В общем, здорово, что будет возможность глубже окунуться в японскую гоночную культуру, и мне уже хочется, чтобы сезон поскорее начался».

Старт чемпионата Super GT намечен на 11-12 марта. Открывать сезон будет гонка протяжённостью 300 километров на международном автодроме Okayama. Помимо Квята, в чемпионате выступят ещё несколько европейских гонщиков, в том числе Чарли Вурц — сын бывшего гонщика Формулы-1 Алекса Вурца. Он представит японскую команду APR за рулём Lexus LC 500h GT.

Таким образом, предстоящий сезон обещает быть интересным для поклонников кольцевых гонок и соперничества европейских и японских пилотов.