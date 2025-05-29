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Toyota делает ставку на автомобили с гибридными двигателями и вот почему.

Toyota ушла от электромобилей: нацелилась на гибриды. В модельном ряду Prius, RAV4, Lexus - новинки и инвестиции. Гибриды будут в приоритете.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.05.2025, 12:53·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Toyota столкнулась с критикой за решение отказаться от создания электромобилей, но, как оказалось, их стратегия была верной. Распространение электромобилей шло гораздо медленнее, чем предполагалось, что заставило многие автокомпании пересмотреть свои инвестиции в эту область.

Вместо этого японский гигант автопрома решил сосредоточиться на производстве автомобилей с гибридными двигателями. Уже сейчас в линейке Toyota есть гибридные версии седана Prius и кроссовера RAV4. В линейке Lexus, которая также принадлежит Toyota, присутствуют гибриды RX, NX и TX.

Издание carscoops сообщает, что Toyota планирует расширить свою линейку гибридных моделей в будущем. Глава североамериканского подразделения компании заявил, что в ближайшие годы планируется увеличить количество моделей с гибридными моторами. Скорее всего, подобные версии получат большинство моделей автопроизводителя.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наше издание писало о повышении цен Toyota. Будут подорожать некоторые модели больше всего.

Фото - Toyota

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