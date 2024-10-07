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Toyota и Subaru работают над еще одним электромобилем

Японские автопроизводители Toyota и Subaru не собираются останавливаться на достигнутом с электрическим кроссовером bZ4X/Solterra.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
07.10.2024, 10:42·2 мин
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Фото: Motor1.com

Японские автопроизводители Toyota и Subaru не собираются останавливаться на достигнутом с электрическим кроссовером bZ4X/Solterra. По свежему отчету издания Nikkei Asia, компании совместно разрабатывают еще одну модель без двигателя внутреннего сгорания. И, как и предыдущая, новая машина также будет являться внедорожником. По сообщениям, производство начнется в январе 2026 года.

Если bZ4X и Solterra собираются Toyota на своем заводе в префектуре Айти, то неназванная модель, по ожиданиям, будет собираться на заводе Subaru в Ядзиме. Новый электромобиль не будет разработан с нуля, так как он позаимствует элементы уже имеющихся на рынке электрических кроссоверов. Это позволит ускорить разработку и снизить издержки. Цель - выпускать ежемесячно от 15 000 до 20 000 единиц.

По данным, новые электромобили будут ориентированы на Северную Америку, Европу и Японию, но также могут поступить в продажу и на других рынках. Неясно, будут ли две новые модели дешевле, чем bZX и Solterra, стоимость которых стартует от $44 465 и $46 340 соответственно в Соединенных Штатах.

Если вас интересует, как продаются текущие электромобили, то Toyota продала 13 577 bZ4X к сентябрю в США. За первые девять месяцев года Solterra оказалась значительно менее популярной, с 9 137 единицами. Hyundai реализовала 30 318 Ioniq 5. Также кроссовер Kia EV6 с 15 985 проданными единицами опережает две модели из Японии. Honda Prologue также на первом месте, с 14 179 проданными единицами к сентябрю.

Ранее в этом году Toyota и Subaru объявили, что они будут работать над тремя дополнительными электромобилями помимо bZ4X/Solterra. Подобно новой модели, которая появится в 2026 году от обеих марок, и две другие также будут кроссоверами. Если производство нового электромобиля действительно начнется в январе 2026 года, официальные анонсы от Toyota и Subaru должны состояться во второй половине следующего года.

Тем временем автопроизводители продолжат работу над двигателями внутреннего сгорания. Несколько месяцев назад состоялась совместная конференция, в которой приняли участие также Mazda, где были объявлены о новых и улучшенных двигателях внутреннего сгорания.

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