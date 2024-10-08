«Toyota и Hyundai покажут свои спортивные автомобили вместе»

Хенде и Тойота — конкуренты, но это не означает, что два автопроизводителя являются заклятыми врагами. На самом деле они сотрудничают, совместно организуя автомобильное мероприятие в конце этого месяца в Южной Корее. Фестиваль "Hyundai N x Toyota Gazoo Racing" соберет дорожные спортивные автомобили и машины для мотоспорта обеих компаний. Также будут представлены интересные прототипы и концепт-кары.

Мероприятие запланировано на 27 октября на трассе Everland Speedway в Ёнине. Здесь будут представлены модели GR Supra и GR86 от Тойоты, а также Elantra N (Avante N в Корее) и полностью электрический Ioniq 5 N от Хенде. Посетители также увидят концепт AE86 H2 и экспериментальный GR Corolla — оба с двигателями внутреннего сгорания, работающими на жидком водороде.

Фото: Motor1.com

У Хенде будет свой автомобиль на водороде N Vision 74, который должен выйти в производство. За исключением случаев, когда, согласно последним сообщениям, проект был отменен. Кроме того, на мероприятии будет представлен Ioniq 5 N TA Spec, установивший рекорд на горе Пайкс-Пик в категории модифицированных электрических внедорожников и кроссоверов. Также подтверждены участие в мероприятии машины для ралли i20 N Rally 1 Hybrid и i20 N Rally 2.

Пока неясно, может ли это стать началом чего-то более значительного. Интересно, что Тойота и Хенде упоминают, что фестиваль является "первой совместной инициативой" между двумя компаниями в Корее. Пока лучше не делать поспешных выводов, особенно учитывая, что Тойота и Субару сотрудничают над GR86/BRZ с 2008 года, когда было заключено соглашение.

Тем не менее, председатели Тойоты и Хенде, как сообщает The Korea Economic Daily, встретятся за пару дней до фестиваля. Предполагается, что Акио Тоёда и Чон Ысун обсудят вопрос водорода, так как обе компании остаются преданными технологии FCEV. Недавно Тойота углубила сотрудничество с BMW, в то время как Хенде доводит до конца работу над новым Nexo, который запланирован к выходу в 2025 году.

Время покажет, будут ли две компании сотрудничать в области водорода или чего-то еще более захватывающего. Больше доступных спортивных автомобилей было бы кстати, и Тойота вместе с Хенде имеют возможности предложить производительные автомобили, которые не опустошат кошелек.