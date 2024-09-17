Встреча председателей Toyota и Hyundai: возможное партнерство?

Сегодня не легко в автомобильной индустрии, когда все больше компаний готовы к сотрудничеству. Hyundai только что подписала Соглашение о взаимопонимании с General Motors для потенциального совместного развития и производства автомобилей. Кажется, корейская марка все еще ищет партнеров. По интересному новому отчету, Toyota-Hyundai партнерство может развиваться, согласно не разглашенным источникам, на которые ссылается The Korea Economic Daily.

Встреча запланирована на конец октября, когда председатель Toyota Акио Тоёда прибудет в Сеул. Предполагается, что бывший президент и генеральный директор крупнейшего автопроизводителя мира посетит Южную Корею по приглашению председателя Hyundai Чон Ысун. Отчет цитирует дипломатический источник, говоря: "Председатель Чон выразил свое желание встретиться с председателем Тоёдой в начале этого года, и Тоёда принял это."

Фото: Motor1.com Председатель Hyundai Чон Ысун

Предположительно, Акио Тоёда прибудет в Сеул 24 октября, но встреча запланирована на следующий день. Председатель Toyota, вероятно, вернется домой 26 октября. Тем временем, корейское подразделение компании, как сообщается, завершает разработку графика визита председателя на трехдневную поездку.

О чем они будут говорить? The Korea Economic Daily слышал от источников, что основной темой станет водород. Hyundai и Toyota могут сотрудничать для ускорения развития автомобилей на топливных элементах и работать над созданием "водородной экосистемы". Пока не ясно, относится ли последнее к инфраструктуре заправки, которая очень нужна, если автопроизводители действительно хотят, чтобы водород стал популярным. По данным исследования, проведенного Interact Analysis, в конце 2023 года в мире было оперативно более 1,000 станций.

В рамках своих усилий по водороду Toyota уже сотрудничает с другой автомобильной компанией. Она сотрудничает с BMW уже несколько лет. Парк водородных внедорожников iX5 немецкого роскошного бренда использует топливные элементы, поставляемые Toyota. К 2028 году BMW запустит свою первую серийную модель на водороде после углубленного сотрудничества с Toyota.

Обе компании совместно разрабатывают технологию следующего поколения топливных элементов и ищут партнеров для улучшения инфраструктуры водородной заправки. Toyota продает Mirai с конца 2014 года, однако спрос остается слабым. Главный технолог компании Хироки Накадзима признал, что эта седан с нулевым выбросом "не оправдал ожидания", и что создание сети заправок "трудно реализовать".

Модель Nexo от Hyundai также не стала коммерческим хитом, однако второе поколение водородного кроссовера было официально подтверждено для запуска в середине 2025 года. Более того, азиатский бренд недавно объявил, что долгожданный спортивный автомобиль N Vision 74 все-таки поступит в производство.

Сотрудничество между Toyota и Hyundai может стать огромным событием, учитывая, что Toyota занимает первое место по глобальным продажам, а Hyundai (включая Kia и Genesis) - третье. Тем не менее, еще рано говорить, достигнут ли два автомобильных гиганта соглашения. Будет интересно увидеть, будут ли они придерживаться водорода или также будут заниматься другими областями.