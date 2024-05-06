Тото Вольф: Мы сейчас в лучшей форме, чем год назад

В последнем этапе гонок в Майами гонщики команды Mercedes не смогли попасть на подиум, однако глава команды Тото Вольфф утверждает, что у коллектива есть определенный прогресс.

«Впервые за последние годы наш болид не испытывает проблем с подвеской, - отметил Тото Вольфф. - Машина проявляет себя очень быстро на прямых участках, улучшилось поведение на трассе, но пока она не может сравниться с лучшими болидами. К сожалению, у нас все еще есть трудности на медленных поворотах».

«Болид должен быть эффективным как на скоростных, так и на медленных участках, необходимо уметь справляться с любыми условиями. Мы продолжаем извлекать уроки из каждого заезда. Этот период является довольно болезненным, но пока что мы не добились желаемого результата. Тем не менее, сейчас мы находимся в более лучшей форме, чем год назад».