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Тото Вольфф заявил, что не чувствует зависти к успехам McLaren

Глава команды Mercedes, Тото Вольфф, поделился своим мнением относительно успехов McLaren в нынешнем сезоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.05.2024, 19:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Глава команды Mercedes, Тото Вольфф, поделился своим мнением относительно успехов McLaren в нынешнем сезоне. Он заявил, что не испытывает зависти к McLaren, несмотря на то, что британская команда, использующая двигатели Mercedes, показывает отличные результаты.

После семи гонок McLaren занимает третье место в общем зачёте, опережая Mercedes почти вдвое. В Майами Ландо Норрис одержал победу, а в Имоле финишировал вторым, уступив лишь Максу Ферстаппену всего 0,725 секунды.

«Я ценю этот вид спорта за его объективность, – отметил Тото Вольфф. – McLaren проделывает отличную работу, и мы должны уважать их результаты. Конкуренция на верхних позициях таблицы - это здорово для Формулы 1 и для всех нас».

Вольфф также добавил: «Я не испытываю зависти, наоборот, считаю, что и мы должны двигаться в том же направлении. McLaren внесли изменения в свою концепцию ещё зимой и сейчас собирают плоды. У нас же были определённые затруднения с выбором оптимального пути для модернизации машины».

«Время – это самый ценный ресурс в Формуле 1, и ошибки здесь стоят дорого. Мы проделываем огромную работу, пытаясь найти наилучшие решения для улучшения нашего шасси. Процесс не простой, но мы учимся на ошибках и двигаемся вперёд», - заключил Тото Вольфф.

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