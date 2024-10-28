Прецедент создали стюарды, - Тото Вольфф.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф поддержал стюардов Гран При Мехико, которые оштрафовали Макса Ферстаппена за выдавливание Ландо Норриса за пределы трассы.

Тото Вольфф выразил уверенность в компетентности стюардов и отметил, что опытные гонщики знают, что происходит на трассе в экстремальных ситуациях. Вольфф рассказал, что даже на начальном этапе карьеры в картинге гонщикам становится ясно, что нельзя выезжать за пределы трассы, если хочешь остаться ведущим.

Вольфф подчеркнул, что считает правила четкими, и что все гонщики должны знать их. Однако в поисках конкурентного преимущества гонщики проверяют границы, и иногда переступают их. По мнению Вольффа, введенные штрафы за выезд за пределы трассы помогут установить новые стандарты поведения на треке.

Руководитель команды Mercedes уверен, что после данных решений гонщики будут более осторожны, избегая маневров, которые могут привести к штрафам. Он выразил мнение, что подобные инциденты вроде поздних торможений и выдавливания за пределы трассы станут редкостью.

Вольфф отметил, что стюарды Гран При Мехико поставили точку в спорных ситуациях на треке, показав, что выезд за пределы трассы больше не будет терпеться. Такие меры, по мнению Вольффа, обязательно положительно отразятся на гонках в целом, сделав их более честными и захватывающими.