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Тото Вольф: «Расселл стал лидером команды»

Тото Вольфф: Джордж Расселл стал лидером Mercedes после ухода Хэмилтона, переговоры о продлении контракта. Взлеты и падения молодого гонщика на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.04.2025, 15:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Глава команды Mercedes, Тото Вольфф, выразил мнение о Джордже Расселе, считая, что молодой гонщик вступает в новый этап своей карьеры и уже является ключевой фигурой в команде.

Представители Mercedes готовятся к переговорам с Расселлом о продлении контракта в ближайшие месяцы. После ухода Льюиса Хэмилтона из команды и прихода 18-летнего Кими Антонелли, Джордж успешно справляется с новыми обязанностями лидера, вдохновляя коллектив. За пять гонок он трижды стоял на подиуме, включая второе место в Бахрейне, несмотря на сложности с техникой.

«Интересно, что Льюис всегда был самым опытным и старшим гонщиком, – отметил Вольфф в интервью The Athletic. – Джордж, хоть и не имел опыта лидера, внезапно проявил себя наилучшим образом после ухода Льюиса. Он стал настоящим лидером, демонстрируя отличные результаты и вдохновляя команду».

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