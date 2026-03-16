Тото Вольфф: Победа — лучший ответ на критику

Решение Тото Вольффа поднять Кими Антонелли в Формулу 1 и сразу доверить ему место в одной из ведущих команд вызвало неоднозначную реакцию среди специалистов и болельщиков. Молодой итальянский гонщик, оказавшись под пристальным вниманием после нескольких ошибок, столкнулся с критикой, которая усилилась еще до его первой победы.

После того как Кими Антонелли одержал свою первую победу в Гран-при Шанхая, руководитель Mercedes Тото Вольфф напомнил о скепсисе, с которым встретили его выбор. «Когда дела идут плохо, находятся люди, которые говорят, что это было плохое решение, что в Mercedes слишком рискуют. Многие в спорте считали ошибкой наше решение. Приятно ответить им этой победой, доказать их неправоту, хотя это всего лишь одна победа», — подчеркнул Вольфф.

Тото Вольфф также отметил, что в автоспорте ситуация меняется очень быстро. По его словам, сейчас все довольны, но если уже на следующем этапе в Японии Кими попадет в аварию, критика вновь усилится. «Сегодня всё отлично, а если через две недели в Японии Кими разобьёт машину, нам вновь скажут, что он слишком молод. Так что, я думаю, нам просто нужно твердо стоять на земле и чувствовать уверенность в принятых нами решениях», — добавил руководитель Mercedes.