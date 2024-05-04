Тото Вольф: Нет никаких оправданий

Субботний спринт в Майами стал ещё одной неудачной гонкой для команды Mercedes. Льюис Хэмилтон продемонстрировал высокий профессионализм, однако сложности, возникшие в квалификации, сказались на итоговом результате. В итоге Хэмилтон финишировал на 16-й строчке из-за 20-секундного штрафа за превышение скорости в пит-лейн.

Руководитель Mercedes Тото Вольфф заявил: «Не думаю, что спринтерская гонка должна вызывать большие ожидания. На трассе было мало возможностей для обгонов. Даже гонщику на быстрой машине, как Даниэль Риккардо, удавалось удерживать позицию, с которой он стартовал.

Штраф, полученный Хэмилтоном, заставляет задуматься. Такие ошибки случаются. Впрочем, я уверен, что наша машина имела потенциал, и нам следует внести изменения перед следующей квалификацией.

Перед спринтом у нас не было возможности попробовать резину Medium. Это отразилось на сцеплении, которое было практически нулевым. Машина вела себя нестабильно, и это не позволило нам показать высокие результаты.

Несмотря на все трудности, нам важно не искать оправданий. Мы видели, что и у других команд были проблемы...»