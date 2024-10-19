Тото Вольфф: Не нужно хвалить дня до вечера

В пятницу в команде Mercedes наступило облегчение, поскольку новинки проявили себя в хорошем свете. Однако глава команды Тото Вольфф признал, что пока рано делать окончательные выводы.

Тото Вольфф заявил: "В пятницу новинки показали себя с лучшей стороны, но уже завтра всё может измениться. Мы ещё не протестировали все новые детали, которые были подготовлены. Сейчас главное понять, движемся ли мы в правильном направлении, и если нет, то на каком этапе мы сбились с пути".

Силовые балансы в Формуле 1 зависят от множества факторов и подвержены постоянным изменениям. В пятницу болиды McLaren не показали выдающихся результатов, поэтому интересно посмотреть, как сложатся события сегодня. По мнению Вольффа, "не стоит расхваливать день до самого вечера".