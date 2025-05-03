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Тото Вольф: Мы устанавливаем неправильный прецедент

Мерседес санкционирует выход за пределы трассы: Кими Антонелли получил опыт в Формуле 1, несмотря на инциденты в Майами. Вольфф выразил недовольство действиями стюардов и команды Red Bull Racing. Ферстаппен оштрафован за столкновение на пит-лейне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.05.2025, 22:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

В ходе субботнего спринта в Майами гонщик Кими Антонелли впервые в своей карьере вышел на старт с первой позиции, однако проиграл Оскару Пиастре в борьбе за первый поворот. Антонелли остался недоволен как действиями соперника, так и решением судей, которые посчитали, что всё было в рамках правил.

Глава команды Mercedes, Тото Вольфф, поддержал своего гонщика, высказав своё мнение по этому поводу.

«Мы устанавливаем опасный прецедент, – отметил он в интервью телеканалу Sky Sports. – По сути, получается, что можно просто отпустить педаль газа и вытолкнуть другого гонщика. Согласно правилам, необходимо оставлять противнику место шириной машины, но в первом повороте Пиастре вытолкнул Антонелли за пределы трассы».

Тем не менее, Антонелли извлёк урок из этой гонки и понял, что такие действия оправданы. Вольфф выразил своё несогласие с решением судей, однако признал, что несколько лет назад они сами разрешили гонщикам поступать подобным образом (на первом круге).

Также глава команды Mercedes прокомментировал инцидент на пит-лейне, где из-за спешки механиков Red Bull Racing произошло столкновение между машинами Макса Ферстаппена и Кими Антонелли:

«Если бы такое случилось в главной гонке уик-энда, это вызвало бы большое беспокойство. Меня удивило отсутствие осмотрительности, поскольку это было явным нарушением правил безопасности. Похоже, кто-то просто паниковал в той ситуации».

К счастью, несмотря на небольшой опыт выступлений в Формуле 1, Кими Антонелли правильно отреагировал на произошедшее, что позволило избежать более серьёзных последствий.

Ферстаппен был оштрафован, хотя виноватым оказался не он, а механик, перехитрившийся с подачей сигнала на выезд на пит-лейн. Ему было начислено 10 секунд к результату за гонку.

Источник

Тото Вольфф (72)Mercedes (294)

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