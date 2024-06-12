Мы не стремились заставлять Карлоса ждать, - Тото Вольфф.

Руководитель Mercedes Тото Вольфф поделился информацией о том, что в команде пока не определены планы на замену Льюиса Хэмилтона в сезоне 2025 года. Однако он намекнул, что Карлосу Сайнсу уже было отказано в этом вопросе.

«Я убежден, что Карлос заслуживает место в одной из ведущих команд. Он отлично справляется со своими обязанностями, и это невозможно не отметить», - отметил Тото Вольфф.

По его словам, в настоящий момент команда приняла решение следовать определенной стратегии и готовится к изменениям в будущем. При этом важную роль в этих планах играет Кими Антонелли.

«Мы ещё не приняли окончательного решения относительно состава на следующий сезон, однако не хотели задерживать решение для Карлоса. Ведь ему также необходимо определиться со своим будущим. Мы считаем, что такой подход является наиболее честным. Но, повторюсь, работа Карлоса заслуживает самых высоких похвал», - подчеркнул Вольфф.