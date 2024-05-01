Команда Мерседеса готова к Гран-при Майами

Перед началом этапа в Майами руководитель команды Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги прошлой гонки и говорил о надеждах на лучшее на этой неделе…

Тото Вольфф отметил, что команда готова к первой гонке в США в этом году. Сложная трасса Майами представляет собой серьезное испытание, особенно учитывая наличие второго уик-энда с субботним спринтом в этом сезоне.

Напомним, что в предыдущем этапе в Китае команда не смогла показать лучший результат из-за излишнего количества изменений в настройках перед квалификацией. Это отразилось на их выступлении на протяжении всего уик-энда, однако оба гонщика смогли финишировать в топ-10.

В преддверии гонки в Майами команда Mercedes сосредоточится на оптимизации машины и улучшении результатов. Тото Вольфф подчеркнул, что они осознают необходимость увеличения производительности и планируют протестировать несколько новых элементов в этот уик-энд.